BRUXELLES - "L'autonomia strategica di cui parliamo e che vogliamo in Europa deve andare di pari passo con la valutazione dei rischi. Se costruiamo una fabbrica di batterie, per esempio, non lo facciamo soltanto su una mappa, ma in un luogo reale: le persone non dovranno avere paura delle nuove infrastrutture ma imparare a tollerarle". Lo ha detto la presidente del Comitato europeo delle RegioniKata Tüttőin un punto stampa con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della conferenza sull'anniversario del disastro di Seveso.

A seguito dell'incidente avvenuto inprovincia di Monza e Brianzanel 1976, con la reazione incontrollata di un reattore della società Icmesa, nacquero le direttive europee per prevenire e controllare i rischi di incidenti legati alla presenza di sostanze chimiche pericolose negli impianti industriali. "Vogliamo la resilienza e la preparazione, ma dobbiamo sempre tenere in considerazione quali sono i costi. L'Europa nel corso degli anni ha esternalizzato la sua produzione mineraria, di materie critiche, tessile e di data centre: nel momento in cui la cooperazione internazionale viene sempre meno, aumentano anche i rischi", ha sottolineato Tüttő, ricordando che "in questo processo le regioni e le politiche di coesione devono essere al centro anche della valutazione dei rischi".





