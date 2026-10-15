BRUXELLES- "Proficuo incontro con il primo ministro bulgaro Rumen Radev e il presidente rumeno Nicusor Dan sulla sicurezza nel Mar Nero e sui recenti attacchi alla navigazione mercantile. La Nato ha rafforzato la propria presenza lungo il fianco orientale, anche potenziando le capacità di contrasto ai droni, la Nato continuerà a collaborare strettamente con i propri alleati nel Mar Nero, adeguando la propria posizione di deterrenza e difesa secondo necessità". Lo ha detto il segretario generale della NatoMark Rutte.

