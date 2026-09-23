BRUXELLES - "Prendiamo il Medio Oriente. Perché è stato necessario che fossero gli Stati Uniti a neutralizzare la capacità nucleare dell'Iran? Perché ora tutti guardano di nuovo agli Stati Uniti quando si tratta degli Houthi nel Mar Rosso? Perché, in qualche modo, gli europei non avevano capacità sufficienti per farlo da soli. Questo è il cortile di casa dell'Europa. Non è quello degli Stati Uniti. Pertanto, mi congratulo con il Presidente per averlo fatto. Ritengo fosse necessario indebolire la capacità nucleare dell'Iran. Ma in futuro, il vantaggio di una Nato più forte sarà che gli europei potranno occuparsi del proprio cortile di casa". Lo ha detto il segretario generale della NatoMark Ruttenel corso della sua visita in Iowa.

