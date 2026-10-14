BRUXELLES - "Abbiamo dato tanto. Gli italiani, i francesi, gli europei hanno dato tanto sperando che sia finito tutto per la difesa del popolo ucraino e non in corruzione o in tangenti. Sicuramente non potremo andare avanti all'infinito a mandare miliardi in regalo all'Ucraina e conto che la guerra finisca ben prima di quello di cui parla Marine Le Pen. Riteniamo che si sia dato tanto all'Ucraina, è il momento della diplomazia". Lo ha detto il vicepremier e leader della LegaMatteo Salvini nel punto stampa al Parlamento europeo prima della riunione dei Patrioti in vista del Consiglio europeo.



