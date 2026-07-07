IlParlamento europeoha autorizzato, con 414 voti favorevoli, 224 contrari e 18 astensioni, l'Autorità per i partiti politici a verificare se il partito di estrema destra 'Europa delle nazioni sovrane' rispetti le condizioni per la registrazione e il finanziamento previste dal regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Il voto si è tenuto a scrutinio segreto. Il voto positivo del Parlamento costituisce un passaggio procedurale che consente tale verifica, e non rappresenta una presa di posizione nel merito della questione.

