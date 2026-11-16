BRUXELLES - La manovra adottata dal governo "è buona ma è migliorabile". Lo ha dettoAntonio Tajania margine del consiglio Esteri, precisando che "noi siamo già al lavoro per questo".

Nllo specifico, ha sottolineato: "La manovra va nella direzione del sostegno ai giovani, al ceto medio e agli anziani. Ha investito anche sulla sanità, ma si può fare ancora di più. Noi siamo impegnati perché si possa intervenire ancora per gli stipendi dei medici, degli infermieri che lavorano nel servizio sanitario come un segnale alla sanità. Un segnale deve essere dato anche al mondo militare e al mondo delle forze dell'ordine con la previdenza dedicata, anche lì voglio essere ottimista. E deve essere dato anche un segnale al mondo della scuola, si può migliorare e credo che anche lì siamo sulla giusta direzione. In più c'è il tema delle pensioni, siamo impegnati a lavorare, a fare delle proposte e mi auguro che durante il dibattito parlamentare anche qualche miglioramento per l'aspetto delle pensioni ci sia. Ma già per quanto riguarda i pensionati c'è l'intervento della card a tutela della salute per fare spese al di fuori di quelle previste al Servizio Sanitario Nazionale, quindi però credo che il mondo di quelli che hanno i capelli grigi debba essere sempre seguito con grande attenzione. Vedremo cosa si potrà fare, avete visto che l'INPS ha deciso di rivalutazione fare partire dal primo di gennaio, insomma ci sono delle cose, ma lavoreremo per cercare di dare un segnale anche a quel mondo".

