BRUXELLES- "È ancora troppo presto per trarre conclusioni sulle cause dell'incidente" ferroviario in Spagna. "Sarà l'indagine indipendente ad accertare i fatti. Questa mattina, l'autorità investigativa spagnola ha richiesto il supporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie (Era); l'Agenzia fornirà naturalmente tutta l'assistenza tecnica necessaria, fermo restando che l'indagine rimane interamente sotto l'autorità e la direzione degli investigatori spagnoli". Lo ha affermato il commissario Ue per i trasporti sostenibili e il turismo,Apostolos Tzitzikōstas, in conferenza stampa a Bruxelles. "Per qualsiasi modalità di trasporto, la sicurezza rimarrà sempre la mia priorità assoluta. Per noi, in seno alla Commissione, la sicurezza non è un aspetto su cui si possa scendere a compromessi", ha rimarcato.

