BRUXELLES - La Commissione Ue presenterà domani leprevisioni d'autunno e l'attesa è di una revisione al rialzo sia della crescita dell'economia europea sia dell'inflazione. L'indicazione è del resto arrivata la scorsa settimana dallo stesso commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, che ha sottolineato l'andamento migliore delle attese, avvertendo però che i prezzi dell'energia restano elevati e volatili.

Gli occhi sono ora puntati sulle stime perl'Italia, dove l'esecutivo comunitario aveva previsto nelle stime di primavera una crescita dello 0,5% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. I dati hanno però già superato le stime: secondo l'Istat la crescita acquisita per quest'anno è dello 0,8%, anche con la stagnazione del terzo trimestre. Per il 2026 l'istituto di statistica italiano prevede un'espansione dello 0,9% per il 2026 e dello 0,6% per il 2027.

Quanto all'Ue e all'Eurozona, in primavera Bruxelles ha stimato per il 2026 una crescita rispettivamente dell'1,1% e dello 0,9%, ipotizzando per il 2027 un'accelerazione all'1,4% nell'Ue e all'1,2% nell'area dell'euro. L'inflazione era attesa al 3,1% nell'Ue e al 3% nell'area euro quest'anno, per poi rallentare al 2,4% e al 2,3% nel prossimo.

Oltre alla crescita e all'inflazione, Bruxelles aggiornerà le previsioni sull'andamento dei conti pubblici, con particolare attenzione all'Italia e alla traiettoria di deficit e debito, in vista delle valutazioni sui bilanci nazionali previste per la prossima settimana. Le analisi economiche dell'esecutivo comunitario riguardano tutti i 27 Stati membri dell'Ue, i Paesi candidati all'adesione e le principali economie mondiali, tra cui Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Giappone.

Le precedenti previsioni economiche della Commissione sono state pubblicate il 21 maggioe incorporavano già gli effetti dello shock energetico provocato dalla guerra e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Alla data del 29 aprile, termine fissato per le ipotesi tecniche alla base delle stime, i prezzi del petrolio e del gas erano aumentati rispettivamente del 65% e del 50% rispetto al 27 febbraio, secondo i dati forniti dall'esecutivo comunitario.

Anche ilFondo monetario internazionaleha rivisto al rialzo le prospettive per l'Eurozona. Nell'aggiornamento di ottobre, il Fmi ha portato le stime di crescita per il 2026 dal precedente 0,9% all'1,1%, confermando invece l'1,2% per il 2027. Al rialzo anche le previsioni sull'inflazione, passate dal 2,9% al 3,1% per quest'anno e dal 2,3% al 2,8% per il prossimo.

L'Fmi prevede per l'Italia una crescita dello 0,8% quest'anno e dello 0,6% il prossimo. Nelle proiezioni di settembre, la Banca centrale europea ha invece confermato una crescita dello 0,9% per il 2026, alzando dall'1,2% all'1,4% la stima per il 2027.