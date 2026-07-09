BRUXELLES - Sull'Iran "la situazione rimane offuscata da un'elevata incertezza e volatilità. Constatiamo che il cessate il fuoco nel contesto della guerra in Iran non regge. Ci sono stati nuovi blocchi dello Stretto di Hormuz, il che ovviamente ha delle implicazioni, ma nel complesso vediamo che l'economia europea si sta dimostrando resiliente di fronte a questo shock dell'offerta di petrolio e gas." Lo ha detto il commissario Ue all'EconomiaValdis Dombrovskis entrando all'Eurogruppo. " Il piu' grande intervento economico possibile in termini di prezzi dell'energia sia la de-escalation del conflitto", ha aggiunto da parte sua la presidenza Ue.