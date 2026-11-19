BRUXELLES - "Non abbiamo esaminato la proposta, perché non ci è stato notificato nulla. E' molto difficile valutare qualcosa che non abbiamo ricevuto. Posso tuttavia confermare che siamo in contatto con le autorità italiane, il lavoro bilaterale in corso". Lo afferma un portavoce della Commissione Ue rispondendo a una domanda sulla proposta dell'Italia di vietare i social ai minori. L'Ue aveva chiesto ai 27 di sospendere le nuove leggi in virtù delKids Actin merito aveva espresso un parere dettagliato ma "se un progetto di legge viene pienamente allineato a tale parere, non è necessaria una nuova notifica" da parte del Paese membro.

"Dovremmo attendere un'eventuale notifica dall'Italia. Abbiamo già espresso un parere dettagliato: in linea di principio, se un progetto di legge viene pienamente allineato a tale parere, non è necessaria una nuova notifica. Tuttavia, qualora venisse presentato un nuovo testo o venissero apportate modifiche sostanziali rispetto al nostro parere, la notifica diventerebbe nuovamente necessaria. Si tratta, in questa fase, di una questione puramente procedurale, che dipende interamente dalle autorità italiane", precisa. "Vogliamo che i nostri Stati membri si impegnino pienamente nei negoziati sul Kids Act e dobbiamo preservare il lavoro dei nostri colegislatori", ha affermato il portavoce. "Ci sono tre Stati membri che si trovano in una situazione leggermente diversa: Francia, Grecia e Italia. Ad ogni modo, non abbiamo ancora visionato il progetto di legge. Infine, una considerazione nel merito: è necessaria una risposta a livello europeo. È proprio per questo che abbiamo presentato il "Kids Act": nessuna normativa nazionale, da sola, ci consentirebbe di tutelare efficacemente tutti i nostri minori in tutta l'Unione europea", conclude.

