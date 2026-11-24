BRUXELLES - "L'indice del redditodisponibile lordo delle famiglie pro capite rimane una "situazione critica" (96,9 nel 2025, contro 116,5 nell'Ue considerando come base il 2008), a causa di salari strutturalmente bassi, legati in parte a una scarsa crescita della produttività, che frena l'aumento delle retribuzioni, e di una bassa intensità lavorativa, che incide negativamente sui guadagni annui". E' quanto si legge nella relazione sull'occupazione pubblicata nell'ambito del Semestre europeo. "Nonostante i continui miglioramenti, il mercato del lavoro italiano deve ancora affrontare sfide significative", si legge ancora nel testo. "A fronte di una crescita economica debole, il tasso di occupazione è ulteriormente aumentato nel 2025, raggiungendo il 67,6% - si afferma nel capitolo dedicato all'Italia -. Tuttavia, rimane uno dei più bassi nell'Ue, il che denota una "situazione critica. Sia il Mezzogiorno che le Isole hanno registrato una marcata crescita dell'occupazione, ma il divario nei livelli occupazionali rispetto al Nord-Ovest rimane ampio, attestandosi a circa 21 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione è sceso ulteriormente al 6,1%, allineandosi alla media dell'UE (6,0%). Ciononostante, il tasso di disoccupazione di lunga durata, pur avendo registrato un lieve miglioramento, si attesta al 3,1% (contro l'1,9% nell'UE), configurando una "situazione critica"".

"In un contesto di miglioramento a livello dell'Ue, il divario occupazionale di genere inItaliarimane tra i più elevati (19,1 punti percentuali contro i 9,6 dell'Ue), rappresentando anch'esso una "situazione critica". Il divario occupazionale per le persone con disabilità è rimasto stabile al 25,1%, attestandosi su un livello "nella media" (mentre in precedenza era classificato come "da monitorare"). La quota di giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione (i cosiddetti NEET), pari al 13,3%, rimane superiore alla media UE (11,0%), ma la situazione è passata da "critica" a "debole, ma in miglioramento", si legge nella relazione.

