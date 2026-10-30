BRUXELLES - La Commissione europea ha istituito il gruppo consultivo PreparEu, incaricato di fornire consulenza strategica alla presidente Ursula von der Leyen e alla commissaria per la gestione delle crisi,Hadja Lahbib, su come affrontare al meglio i rischi di catastrofi in rapida crescita, compresi gli eventi meteorologici estremi e gli incendi boschivi.

"Dobbiamo pensare in grande e imparare più in fretta. Ecco perché stiamo riunendo i vigili del fuoco e gli operatori di emergenza più esperti d'Europa, per attingere alla loro esperienza e rendere l'Europa meglio preparata. Da un coordinamento civile-militare più forte alle attrezzature e alle capacità di cui abbiamo bisogno, - ha affermatoVon der Leyen- formuleranno proposte concrete per rendere la protezione civile dell'Ue ancora più efficace. Affinché la solidarietà europea sia sempre presente quando si verifica una catastrofe".

Il gruppo, annunciato dalla presidente della Commissione nel discorso sulloStato dell'Unione, sarà composto da 11 esperti di alto livello con esperienza nella protezione civile e nella gestione delle crisi dell'Ue e da 6 scienziati e accademici provenienti da diversi Stati membri. Il gruppo terrà la sua prima riunione all'inizio di novembre 2026 con l'obiettivo di presentare le proprie raccomandazioni a von der Leyen e Lahbib entro la primavera del 2027.

