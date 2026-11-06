BRUXELLES - "Oggi abbiamo avuto undicinuovi allarmi" sui voli europei "ma l'operatività resta totale. Tutte le agenzie e le autorità nazionali stanno lavorando a stretto contatto. I nostri piloti sono preparati ad affrontare queste situazioni. La settimana prossima gli esperti dellasicurezzadei 27 si incontreranno a Bruxelles per discutere le misure necessarie. La Commissione è pronta a contribuire per il massimo coordinamento. Le nostre priorità sono chiare: la sicurezza dei passeggeri e il pieno funzionamento del traffico". Lo spiega il commissario Ue ai Trasporti Apostolos Tzitzikostasdopo aver visitato la sede di Eurocontrol.

