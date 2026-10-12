BRUXELLES - La Commissione europea non prevede di "modificare in alcun modo l'approccio nei confronti dell'Ets 2, né nella sua progettazione né nel suo percorso di attuazione". Lo ha messo in chiaro il commissario Ue al clima,Wopke Hoesktra,al termine del Consiglio Ambiente di Lussemburgo, interpellato sulle richieste di diverse capitali di rinviare ancora l'Ets2 che dal 2028 si applicherà a trasporti ed ed edifici. Il secondo mercato del carbonio è stato già posticipato di un anno nel quadro dei negoziati sul target climatico al 2040.



Nel corso della conferenza stampa a Lussemburgo, il commissario Ue ha puntualizzato che "è vero che esiste un gruppo di Paesi che continua a sollevare preoccupazioni" sull'Etsper i trasporti su strada e riscaldamento ma "c'è un gruppo significativamente più ampio di Stati membri, più di due terzi, che inizialmente ha detto sì alla proposta e che continua a sostenerla." "E anche se forse si fanno sentire meno, ci hanno chiaramente fatto capire che vogliono assicurarsi che l'attuazione proceda secondo i piani", ha concluso Hoekstra.