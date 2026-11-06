BRUXELLES - La Commissione ritiene che, sebbene l'Italia abbia compiuto "progressi nell'applicazione dellenorme in materia di responsabilità", siano necessari "ulteriori progressi, che saranno oggetto di un attento monitoraggio". Lo si legge nel rapporto della Commissione Europea sull'attuazione del Patto sulla Migrazione. La Commissione propone inoltre oggi al Consiglio di istituire il Fondo di solidarietà per il 2027, al fine di rispondere alle esigenze degli Stati membri sottoposti a pressioni migratorie.

