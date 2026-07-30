BRUXELLES - "Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dallalegge sull'IA (AI Act), quindi è applicabile già dall'anno scorso e diventerà esecutivo entro quest'anno. Non vogliamo che con l'IA ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto". Lo afferma il portavoce della Commissione nel Midday briefing. "Sul caso specifico italiano", del decreto legislativo in discussione in Italia, "non ho tutti gli elementi, quindi non sto giudicando in anticipo ciò che sta accadendo attualmente in Italia", precisa.



