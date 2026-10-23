BRUXELLES - "Stiamo lavorando costantemente affinché l'Ucraina si trovi, innanzitutto, in una posizione di forza e affinché si raggiunga una pace giusta e duratura. Attualmente ci aspettiamo che si terranno dei colloqui a livello multilaterale con alti funzionari. L'Ue sarà presente a questi colloqui che si terranno nel prossimo futuro". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea nel consueto briefing con la stampa commentando la possibilità di nuovi colloqui internazionali per lapace in Ucraina."Il formato dovrebbe essere simile a quello dei precedenti colloqui, ad esempio quelli di Miami", ha aggiunto.

