BRUXELLES -Donald Trump chiama Vladimir Putin "amico"? "In linea generale, non commentiamo le amicizie". Lo afferma un portavoce della Commissione europea Paula Pinho nel briefing quotidiano con la stampa. "Si tratta di politica, quindi rientra in una categoria diversa. Ad ogni modo, non abbiamo commenti particolari da fare. Vorrei solo ricordare che la Russia continua a sferrare attacchi devastanti contro i civili e le infrastrutture civili in Ucraina. Pertanto, sosteniamo naturalmente ogni sforzo volto a porre fine a tutto ciò", ha aggiunto un altro portavoce.

