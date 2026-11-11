BRUXELLES - Circa 300 scuole in tutta Italia hanno ricevuto email con allarmi bomba, ma il numero "è destinato a aumentare, il numero di trecento era di circa mezz'ora fa". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione,Giuseppe Valditara, intervenendo all'Aria che Tira su La7. "Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali", ha aggiunto.

"Non è la prima volta. Il ministro Piantedosi credo si esprimerà tra non molto. Vorrei innanzitutto cercare di rassicurare l'opinione pubblica perché l'elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità del rischio. Bisogna essere vigili, ma anche consapevoli che in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci", precisa Valdidara.

"Il nostro governo ha quindi fatto benissimo a chiedere alla Commissione l'autorizzazione ad uno sforamento rispetto al Patto di stabilità per poter investire in particolare in cybersicurezza. In passato questi aspetti sono stati trascurati, ma avere la capacità di difenderci e di individuare chi ci attacca è fondamentale." "Ci tengo a precisare - continua il ministro - che nessun soldo è stato tolto alla scuola per destinarlo alla difesa. Sono soldi in più che la Commissione ci ha concesso di spendere sforando il patto di stabilità. I soldi per la scuola saranno restituiti in legge di bilancio, ma rispetto all'anno passato sono aumentati, contrariamente alle fake news circolate in questi giorni".

