MADRID - "I ministri degli Esteri dell'Ue hanno appena approvato ilseggio permanente per Ceuta nel Comitato delle regioni Ue". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, che partecipa a Bruxelles al vertice dei ministri degli Esteri dell'Ue, in un messaggio su X. "Ceuta resta solidamente ancorata alle istituzioni europee", segnala Albares.

"La voce dei suoi abitanti è centrale in Spagna e in Europa", aggiunge. L'ingresso dell'exclave spagnola inMarocconel Comitato delle regioni Ue arriva dopo l'emergenza migratoria provocata alla frontiera sud d'Europa dagli arrivi in massa di oltre 80.000 migranti il 30 e il 31 luglio scorsi.