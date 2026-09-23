BRUXELLES - Via libera della Commissione Ue a un sostegno finanziario di 505 milioni di euro a favore del Libano per il 2026 e il 2027, corrispondente alla seconda tranche del pacchetto di aiuti da 1 miliardo di euro annunciato dalla presidenteUrsula von der Leyendurante la sua visita a Beirut nel maggio 2024. I nuovi finanziamenti copriranno tre settori principali e aiuteranno il Libano a portare avanti riforme fondamentali, a rafforzare la ripresa economica, a migliorare la sicurezza e la gestione delle frontiere e a garantire i servizi essenziali per le persone più vulnerabili. Inoltre, aiuteranno il Libano ad affrontare le conseguenze dell'instabilità, dei conflitti e degli sfollamenti nella regione. Gli aiuti si focalizzeranno su: servizi di base e sostegno alle persone vulnerabili; Ripresa, riforme e sicurezza: Società civile e cultura.

