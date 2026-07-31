BRUXELLES - "Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili. Non possiamo permettere a nessuno di entrare nella nostra Unione senza rispettare le nostre regole. I traversamenti pericolosi devono fermarsi immediatamente. Le reti di contrabbando devono essere smantellate. E i rimpatri devono essere rapidi, come permettono le nostre regole. Ho incaricato due Commissari di supportare il controllo della situazione. Sono fiducioso che la nostra stretta collaborazione con il Marocco porterà risultati concreti." Lo scrive su X la presidente della Commissione UeUrsula von der Leyen.

Von der Leyen spiega che a incaricarsi del dossier sono il commissario agli Interni Magnus Brunner e la commissaria al MediterranneoDubravka Suica.Brunner "sta già lavorando a stretto contatto con la Spagna ed è pronto a recarsi nei punti critici. Lavorerà su un supporto operativo aggiuntivo per la Spagna, anche attraverso Frontex. Suica è in contatto con la controparte marocchina", scrive von der Leyen.

