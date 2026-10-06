BRUXELLES - "Complessivamente, le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi" dell'energia. E la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Dobbiamo quindi agire subito. Per proteggere chi ne ha più bisogno". Lo ha detto Ursula von der Leyen, intervenendo alla Plenaria dell'Eurocamera e annunciando il lancio di "una nuova task force per aggregare la domanda" in Europa. "L'abbiamo già fatto in passato. Quando la Russia ha cercato di ricattarci, abbiamo riunito gli acquirenti europei", ha sottolineato.

