BRUXELLES - L'Unione europea sta "accelerando sull'elettrificazione. Il mondo è ormai entrato nell'era dell'elettricità e quindi sosteniamo l'impegno globale per l'elettrificazione «35-by-35»". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea,Ursula von der Leyen,intervenendo al summit dei leader della Cop31 di Antalya, in Turchia, confermando l'adesione dell'Ue all'obiettivo di elettrificare il 35% dei consumi energetici entro il 2035 promosso dalla presidenza della Cop31 insieme all'Agenzia internazionale dell'Energia. L'Aie "ci ha dimostrato che l'obiettivo «35-by-35» è alla nostra portata e che raggiungerlo potrebbe portare vantaggi significativi: minori spese per l'importazione di combustibili, bollette energetiche più basse per i consumatori, minori emissioni legate all'energia, maggiore sicurezza energetica".



