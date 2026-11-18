BRUXELLES - "Ringrazio Ursula von der Leyen e la Commissione per la proposta di istituire lo Strumento di sostegno coordinato all'Ucraina, nell'ambito del quale l'Ue fornirebbe all'Ucraina un'assistenza finanziaria fino a 45 miliardi di euro. Ciò andrà ad integrare gli impegni già assunti dall'Ue nell'ambito del prestito di sostegno all'Ucraina e coprirà una parte significativa del bilancio e delle esigenze di difesa per il prossimo anno, il 2027. Auspichiamo vivamente una rapida adozione di questa decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e contiamo sul sostegno di tutti gli Stati membri dell'Ue." Lo scrive il presidente ucrainoVolodymyr Zelenskysu X.

"Ringrazio inoltre Ursula per la sua iniziativa volta a coinvolgere altri nostri partner attraverso nuovi meccanismi per facilitare e coordinare un sostegno aggiuntivo. Il Regno Unito, il Canada, il Giappone e la Norvegia ci hanno fornito un aiuto enorme nella nostra difesa della vita, e stabilire regole chiare in base alle quali possano fornire ulteriori aiuti in collaborazione con l'Ue sarà di grande aiuto. Domani avremo una discussione approfondita durante la riunione dellaCoalizione dei volenterosi per avviare tutto questo il prima possibile", aggiunge.

