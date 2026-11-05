BRUXELLES - "Un incontro proficuo con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Come sempre, stiamo collaborando strettamente con l'Unione europea su tutte le questioni importanti". Lo scrive su X il presidente ucrainoVolodymyr Zelensky."Abbiamo discusso in dettaglio del processo di integrazione europea dell'Ucraina. Stiamo lavorando per chiudere tutti i gruppi di negoziazione entro la fine di quest'anno e, l'anno prossimo, per passare alla chiusura dei capitoli negoziali e continuare ad avanzare rapidamente verso la nostra adesione. Abbiamo discusso delle nostre nuove idee che potrebbero davvero accelerare il processo. Abbiamo concordato che Antonio ne discuterà con Ursula", ha aggiunto.

"Naturalmente, abbiamo anche discusso dei preparativi per l'incontro trilaterale ad Abu Dhabi e delle nostre priorità. Ho informato Antonio della conversazione di ieri con la parte americana. L'Ucraina ha sempre sostenuto che l'Europa debba essere presente al tavolo dei negoziati. Quando si tratta di garanzie di sicurezza e di ripresa economica dell'Ucraina, queste questioni non possono essere discusse senza rappresentanti europei. E Antonio sostiene la nostra posizione. Grazie per tutto il sostegno!".

