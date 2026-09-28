RIO PUSTERIA. Un cervo è stato travolto e ucciso da un'auto nella notte tra sabato e domenica lungo la strada statale 49 della Val Pusteria. L'incidente è avvenuto attorno alle 00.33, nei pressi dell'impianto di depurazione nel comune di Rio Pusteria. Secondo le prime informazioni raccolte, l'animale si trovava sulla carreggiata in cerca di cibo quando è stato raggiunto dalla vettura, una Skoda con targa italiana.

L'impatto molto violento ha provocato danni ingenti all'automobile, ma il conducente ha mantenuto il controllo del mezzo e non ha riportato ferite. Per il cervo, invece, non c'è stato nulla da fare: l'animale è morto a seguito dell'investimento.





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