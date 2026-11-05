(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Si allontanano dalla scuola, dagli amici, dalle attività sportive per richiudersi tra le pareti della propria stanza. Sono i cosiddetti ragazzi Hikikomori, termine giapponese che significa "stare in disparte". Un fenomeno che cresce anche in Italia: secondo un recente rapporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 50 mila adolescenti tra i 15 e i 19 anni hanno vissuto un isolamento volontario di almeno sei mesi.

Da questi dati parte la scelta del Multidistretto Lions 108 Italy di dedicare il Tema di Studio Nazionale, vale a dire la missione per il biennio 2026-2027, proprio al tema degli Hikikomori.

"L'obiettivo è favorire una riflessione multidisciplinare che sensibilizzi il mondo degli adulti e, in particolare, le istituzioni e la politica, perché prendano una posizione chiara e decisa sul problema», dichiara Teresa Filippini, presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy.

Il Tema, con il titolo "Direzione Futuro - Come (ri)educare i giovani del III millennio dopo la rivoluzione social", pone l'attenzione su come l'uso eccessivo dei social media stia modificando la vita dei giovani sollevando nuove sfide: "dal rischio di vere e proprie forme di dipendenza a un impoverimento culturale, educativo ed emotivo, fino ai comportamenti di aggressività come il bullismo e il cyberbullismo e al totale isolamento", spiegano i Lions in una nota. "Per i Lions l'isolamento aumenta le fragilità tipiche dell'adolescenza: i ragazzi si sentono inadeguati e senza un'identità che permetta loro di trovare posto nella società".

Il Tema invita inoltre a una riflessione sul ruolo di famiglia, scuola, società e politica. A loro spetta accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, ma secondo i Lions finora non hanno ancora offerto risposte sufficienti.

"Serve una riflessione seria sul tema, senza creare eccessivi allarmismi, per affrontare quella che ormai è un fenomeno sociale sempre più diffuso", conclude Filippini. (ANSA).

