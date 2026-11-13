(ANSA) - BOLOGNA, 13 NOV - Raymond ha 11 anni, vive in Senegal e dalla nascita convive con la neurofibromatosi, una malattia genetica rara che gli ha causato la crescita di un voluminoso neurofibroma all'interno della cavità orbitaria, talmente grande da impedirgli di aprire correttamente l'occhio e deformandone il volto. Nella sua città d'origine non era possibile affrontare un intervento tanto complesso, ma grazie a una catena di solidarietà che ha unito associazioni, istituzioni e professionisti, Raymond è stato operato al Policlinico Sant'Orsola di Bologna: ora sta bene, per la prima volta ha potuto aprire l'occhio dopo la crescita del neurofibroma ed è già tornato in famiglia.

L'operazione è stata finanziata con le risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per prestazioni sanitarie di alta specialità destinate a pazienti provenienti da Paesi extra Ue. Un fondo che per il 2026 ammonta a 600mila euro e che, dal 2015 a oggi, ha permesso di curare 853 persone, di cui 615 minori, provenienti da tutto il mondo.

"È un orgoglio per l'Emilia-Romagna poter assistere persone, soprattutto bambine e bambini, che nei loro Paesi di provenienza non possono ricevere cure adeguate - sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi - Spesso abitano in luoghi colpiti dalla guerra o segnati da una povertà estrema e la nostra Regione e il suo servizio sanitario pubblico confermano la propria vocazione solidale, grazie alla competenza, professionalità e generosità dei nostri professionisti e all'impegno senza sosta di decine di associazioni umanitarie che lavorano sul nostro territorio". (ANSA).

