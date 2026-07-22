(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - Nascerà a Firenze Discover, il primo centro in Italia per il contrasto alle dipendenze digitali e per l'uso responsabile e consapevole della tecnologia, rivolto in particolare ai giovani tra i 10 e i 25 anni.

Si tratta di un progetto pilota che prenderà l'avvio dopo l'estate per proseguire, in questa prima fase, fino a dicembre 2026. Il centro sarà attivato negli spazi della biblioteca Chiarugi a San Salvi messi a disposizione dall'Asl Toscana centro. Il centro Discover nasce come spazio educativo e preventivo e non come servizio clinico. Tuttavia, in casi di ritiro sociale, isolamento e disagio psicologico, l'Asl potrà favorire il coordinamento con i servizi specialistici. Nel centro saranno praticate attività di orientamento e mediazione rivolte ai giovani, ma anche ai genitori, attraverso uno sportello di ascolto e percorsi laboratoriali. Le attività dedicate alla disconnessione si realizzeranno attraverso giochi da tavolo, attività cooperative, laboratori manuali, esperienze di gruppo e attività sportive. Uno spazio sarà riservato anche a genitori e altri adulti di riferimento, con incontri sui temi dell'uso precoce dei dispositivi digitali.

Discover nasce grazie alla collaborazione tra l'Asl Toscana centro, il Comune di Firenze e la cooperativa impresa sociale, ReteSviluppo. "Era un centro necessario - ha detto il direttore di Asl Toscana centro Valerio Mari - che mancava sul nostro territorio e che impegna tutti noi, soggetti firmatari, a mantenere condivisione di strategie e progettualità". "Non proporremo semplici divieti - afferma la presidente di ReteSviluppo, Ester Macri - ma un approccio innovativo basato su due pilastri: la disconnessione guidata e la promozione di un uso consapevole della tecnologia, per trasformare i giovani da consumatori passivi a protagonisti attivi del loro tempo".

Parlando dei giovani, l'assessora alle politiche giovanili di Firenze Letizia Perini ha evidenziato la necessità di "accompagnarli a un utilizzo sempre più consapevole, aiutandoli a trovare un equilibrio tra il tempo trascorso online e quello vissuto nelle relazioni, nello sport, nella cultura e nelle esperienze condivise". (ANSA).

