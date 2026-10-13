(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Cinque progetti per rendere i percorsi di cura più umani, sostenere i pazienti e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria. Sono le iniziative premiate a Milano, al Circolo Filologico, in occasione della settima edizione degli Humanizing Health Awards, promossi da Teva Italia per valorizzare l'impegno delle associazioni no-profit.

Ai cinque progetti selezionati, provenienti da diverse regioni italiane, andrà un contributo di 10mila euro ciascuno.

Le iniziative spaziano dal sostegno psicologico ai caregiver attraverso la vela a Ravenna, alla pet therapy per pazienti con malattie neuromuscolari a Brescia, fino alla riabilitazione dei bambini oncologici a Modena. Premiati anche un giardino terapeutico per anziani fragili a Milano e un progetto dedicato al benessere delle donne in terapia oncologica a Firenze.

"Gli Humanizing Health Awards nascono per dare voce e sostegno a chi, ogni giorno, lavora per rendere i percorsi di cura più umani", ha spiegato Umberto Comberiati, amministratore delegato di Teva Italia. "Sappiamo che spesso il percorso assistenziale richiede risposte che vanno oltre il farmaco. Per questo continuiamo a mettere in luce le realtà del terzo settore capaci di trasformare queste sfide in interventi concreti", ha concluso Combierati. (ANSA).

