(ANSA) - ROMA, 01 OTT - A ottobre torna nelle piazze italiane il 'ciclamino della ricerca sulla fibrosi cistica': grazie all'attività dei volontari delle delegazioni e dei gruppi di sostegno della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, la campagna nazionale contribuirà a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia e raccogliere fondi destinati a sostenere nuovi progetti scientifici.

A inaugurare il mese della Ricerca sulla fibrosi cistica è la XIV edizione del Charity Bike Tour, in programma dal primo al 3 ottobre 2026. La pedalata solidale, ideata nel 2012 dal presidente Ffc Ricerca Matteo Marzotto, vedrà la partecipazione di un team di campioni dello sport e biker solidali, protagonisti di un suggestivo itinerario a tappe tra laghi e montagne, da Lecco a Biella.

Saranno tre giornate di pedalate, incontri e testimonianze, per diffondere l'informazione e la conoscenza sulla malattia e raccogliere fondi per la ricerca, con il contributo dei volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di Sostegno Ffc Ricerca attivi sui territori. Accanto a Matteo Marzotto pedaleranno: Gianni Bugno, Davide Cassani, Alessandra Fior, Francesco Moser, Bruno Sanetti, Gilberto Simoni, Stefano Zanini; insieme a loro, i biker del nucleo storico composto da Iader Fabbri, Max Lelli e Fabrizio Macchi. Si uniranno al gruppo anche Edoardo Hensemberger, testimonial Ffc Ricerca e persona con fibrosi cistica; Emanuela Vola, volontaria della Delegazione Ffc Ricerca di Dongo, che insieme agli amici Alberto Elli e Simone Petilli parteciperà alla tappa di Colico; e Nora Shkreli, che pedalerà in tandem con il presidente Ffc Ricerca. (ANSA).

