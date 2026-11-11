(ANSA) - TRANI, 11 NOV - "Trattamento della idealizzazione amorosa", si legge sul bugiardino che accompagna un farmaco speciale: Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij. È uno dei medicinali disponibili nella Bibliofarmacia creata nella biblioteca comunale Bovio di Trani, iniziativa che si ispira a una esperienza promossa otto anni fa a Firenze e che si propone di curare le patologie dell'anima attraverso la lettura.

"Abbiamo pensato al valore terapeutico che può avere un libro.

Si sente parlare tanto di prescrizione sociale che è il modello che consente ai medici di prescrivere non solo farmaci ma anche delle attività non cliniche, e pensiamo al valore terapeutico che può avere la lettura", spiega Daniela Pellegrini, direttrice della biblioteca comunale in cui da una settimana sono stati esposti, tra vecchi barattoli in vetro e la cassetta medica, volumi che curano.

"Le aree tematiche sono quattro: Pronto soccorso pratico rabbia e ipocrisia, Fragilità emotive quotidiane, Fasi di transizione e crisi esistenziali e Relazioni e affettività", dice Maria Stella Barracchia, bibliotecaria e ormai esperta di posologie letterarie. "Attraverso i foglietti illustrativi, i bugiardini che sono all'interno dei libri, proviamo - chiarisce - a curare varie patologie come la tristezza, la mancanza di autostima o le pene d'amore". E sono diversi coloro che hanno scelto di attendere davanti a uno scaffale e non nello studio di un medico per provare a guarire leggendo, seguendo la prescrizione dello staff della biblioteca che raccomanda posologie senza controindicazioni per la salute. "In questa settimana alcuni utenti della Bibliofarmacia hanno deciso di guarire, per esempio, da un forte mal d'amore attraverso dei titoli che abbiamo selezionato appositamente", aggiunge Maria Stella.

Su ogni bugiardino è annotata la modalità di conservazione, su scaffali o comodino, e la scadenza. "Se letto fino all'ultima pagina - è scritto - questo medicinale ha efficacia permanente".

(ANSA).

