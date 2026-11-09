(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Non solo semplificare e riordinare la normativa esistente, ma fare in modo che l'innovazione terapeutica, la disponibilità dei medicinali e i servizi di cura possano raggiungere i cittadini in maniera più rapida, uniforme ed efficace, indipendentemente dal territorio di residenza. È l'obiettivo del disegno di legge delega per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica, approvato in prima lettura dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati, che delinea il percorso verso il futuro Testo unico. La riforma è stata al centro dell'evento 'Il futuro della legislazione farmaceutica. Una visione di sistema'.

"La riforma farmaceutica impatterà sulla vita di milioni di cittadini - ha dichiarato Loreto Gesualdo, Presidente della Fism (Federazione italiana società medico-scientifiche -. Siamo pronti a offrire alle istituzioni nazionali ed europee il nostro know-how per garantire che la nuova normativa sia guidata dall'oggettivo e rigoroso metodo scientifico e dalla centralità del paziente".

"L'Italia vanta oggi una posizione di leadership europea nel settore farmaceutico - ha affermato Paolo Daniele Siviero, direttore della direzione Accesso e strategie regolatorie di Farmindustria -. Garantire la certezza delle regole, i tempi e la prevedibilità del sistema è prioritario per poter continuare su questa strada".

"Non possiamo continuare a considerare il prezzo come unico criterio di sostenibilità del sistema farmaceutico - ha aggiunto Michele Uda, direttore generale di Egualia -. Non è un caso che l'Europa, attraverso il Critical Medicines Act, abbia indicato come priorità il rafforzamento della produzione continentale, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la prevenzione delle carenze di medicinali". Temi che si intrecciano con quelli dell'accesso alle cure e dell'esperienza concreta dei pazienti. "Il vero banco di prova della riforma della legislazione farmaceutica - ha precisato Maria Vitale, responsabile dei programmi per la salute di Cittadinanzattiva - sarà l'impatto tangibile sulla vita quotidiana delle persone.

Chiediamo che organizzazioni civiche e associazioni dei pazienti siano coinvolte fin dalla fase istruttoria dei decreti legislativi". (ANSA).

