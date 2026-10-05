(ANSA) - MILANO, 05 OTT - "La Torre della Ricerca rappresenta in modo concreto ciò che intendiamo quando parliamo di eccellenza della sanità lombarda: assistenza di altissimo livello, ricerca, innovazione e capacità di fare sistema mettendo al centro i pazienti e, oggi in particolare, i bambini e le loro famiglie". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto oggi a Monza all'inaugurazione della Torre della Ricerca di Fondazione Tettamanti, voluta e realizzata dalla Fondazione Maria Letizia Verga.

"Questa Torre - aggiunge Fontana - è un patrimonio per tutta la comunità. Qui si produrrà conoscenza, ma soprattutto si costruiranno nuove possibilità di cura. È anche un luogo capace di attrarre competenze e giovani talenti e di favorire il rientro di ricercatori dall'estero. È questa la Lombardia che vogliamo: una regione nella quale chi possiede capacità e professionalità trovi le condizioni per svilupparle e metterle al servizio delle persone". (ANSA).

