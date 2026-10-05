(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Fontana è intervenuto anche all'inaugurazione del nuovo San Gerardo. "La conclusione di questa grande riqualificazione rappresenta un risultato particolarmente importante", dice ricordando che si tratta di "uno dei più rilevanti interventi di edilizia sanitaria realizzati in Lombardia: 217 milioni di euro di investimento che hanno consentito di modernizzare strutture, percorsi assistenziali e dotazioni tecnologiche, mantenendo sempre operativo l'ospedale durante i lavori".

Regione Lombardia sostiene anche la nuova fase di sviluppo del San Gerardo, con 30,5 milioni di euro destinati all'emergenza-urgenza e ulteriori 24 milioni per il potenziamento di aree strategiche dell'ospedale. "Essere Irccs - ha proseguito Fontana - significa creare un dialogo continuo tra ricerca, sviluppo, sperimentazione clinica e cura. Qui a Monza questo modello trova una delle sue espressioni più significative, grazie alla collaborazione tra il San Gerardo, l'Università Milano-Bicocca, Fondazione Tettamanti, Fondazione Maria Letizia Verga e le tante realtà del privato sociale che hanno scelto di investire nella ricerca e nella salute dei bambini".

Per il governatore lombardo, "la forza del modello lombardo sta anche nella capacità di unire energie diverse attorno a obiettivi comuni. Il contributo delle Fondazioni Tettamanti, Maria Letizia Verga, Berlusconi ed Ennio Doris dimostra quanto il privato sociale possa essere parte complementare e integrante del nostro sistema sociosanitario. Dietro strutture e tecnologie - conclude - ci sono soprattutto le persone. Medici, ricercatori, specializzandi, studenti, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno trasformano ricerca e innovazione in assistenza concreta. A loro va il nostro ringraziamento.

Investire in luoghi come il San Gerardo significa investire nella capacità della Lombardia di offrire cure sempre migliori e, soprattutto quando si parla di bambini, nuove speranze di vita". (ANSA).

