(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari, rafforzare il legame tra formazione e programmazione sanitaria e accompagnare i processi di innovazione del Servizio sanitario nazionale. Sono questi i principali temi emersi nel corso dell'evento dedicato al bilancio del mandato 2023- 2026 della Commissione nazionale per la formazione continua e alle prospettive future del sistema di Educazione Continua in Medicina (Ecm).

Nel suo intervento, il direttore generale di Agenas, Angelo Tanese, ha sottolineato il valore del percorso di collaborazione istituzionale sviluppato nel corso del mandato tra ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, professioni sanitarie e provider, riconoscendo a questi ultimi un ruolo di parte integrante del sistema della formazione continua. "Il nostro Servizio sanitario è estremamente forte, è estremamente resiliente. Per questo dobbiamo investire", ha dichiarato Tanese, evidenziando la necessità di una formazione "che sia utile, che sia di qualità, che sia equa, che arrivi a tutti i territori, che abbia un impatto sulla pratica clinica".

Quattro le direttrici strategiche proposte dal direttore generale per l'evoluzione del sistema Ecm: l'integrazione multiprofessionale; lo sviluppo delle competenze digitali; la misurazione del valore e dell'impatto della formazione; l'accessibilità e l'integrazione della formazione con le politiche del personale. Tanese ha proposto di avviare, nel corso del 2027, un percorso condiviso per l'elaborazione di una "Carta della formazione", che rilanci l'investimento sul capitale umano come leva strategica del cambiamento. (ANSA).

