(ANSA) - ROMA, 26 OTT - L'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, con Delibera del Direttore generale numero 334 del 14 ottobre 2026, ha istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione della rete di cure palliative e terapia del dolore, organismo deputato ad accompagnare Regioni e Province Autonome nel consolidamento di una rete assistenziale di rilievo strategico per il Servizio sanitario nazionale.

L'Osservatorio è composto da esperti di cure palliative e terapia del dolore, da rappresentanti delle società scientifiche, rappresentanti delle Regioni e Province Autonome e del ministero della Salute. Il supporto tecnico-scientifico alle attività è garantito dal personale della Uos 'Reti cliniche ospedaliere e Monitoraggio DM 70/2015' di Agenas, coordinato Manuela Tamburo De Bella.

L'iniziativa muove dal riconoscimento delle cure palliative e della terapia del dolore quale fattore di civiltà e di tutela della dignità della persona, nonché componente irrinunciabile dell'assistenza. In ottemperanza con la Legge 38/2010, le Reti devono assicurare servizi effettivi, uniformi e di qualità, in tutti i setting assistenziali, dal domicilio all'hospice, dall'ospedale al territorio.

L'Osservatorio è chiamato a svolgere le seguenti attività: analisi, valutazione e implementazione dei Piani di potenziamento delle cure palliative e terapia del dolore; monitoraggio dello stato di attuazione delle Reti, in collaborazione con la Direzione generale per i Sistemi informativi e la statistica del ministero della Salute; definizione e implementazione di indicatori di processo e di esito, al fine di fornire supporto ai decisori istituzionali, regionali e locali nell'individuazione di possibili soluzioni alle criticità riscontrate; stesura e trasmissione agli organi competenti del rapporto annuale sui risultati dell'analisi dei Piani di Potenziamento per le Regioni e le Province Autonome e sullo stato di attuazione delle Reti. (ANSA).

