(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Non è vero che il Servizio sanitario è fermo, in realtà si sta muovendo moltissimo. Credo che questo sia un buon momento, seppur delicato" per la sanità, "perché se è vero, come tutti ci ricordano, che ci sono tante criticità, c'è anche la possibilità, dopo il grande sforzo realizzativo del Pnrr, di fare un salto": lo ha detto il direttore generale dell'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), Angelo Tanese, intervendo al convegno sul tumore del seno metastatico 'Officina #Metastabile', organizzato a Roma nella sede dell'agenzia.

"Negli ultimi due anni - ha aggiunto - è cambiata la geografia dei servizi sul territorio. Adesso sta a noi trasformare le case di comunità e tutte le infrastrutture che abbiamo costruito in qualcosa che renda più accessibile, capillare, e più integrato il percorso di cura".

Riguardo al tema del convegno, Tanese ha evidenziato come "l'innovazione farmacologica e clinica deve sposarsi con una migliore organizzazione dei percorsi delle pazienti: non sempre, infatti, avere nuove possibilità di cura significa potervi accedervi facilmente su tutto il territorio nazionale". Per il direttore generale, "il nostro ruolo è accompagnare le Regioni nello sviluppo delle reti oncologiche e valutare gli esiti delle su tutto il territorio nazionale". (ANSA).

