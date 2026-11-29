Nel 2025 si sono verificate ancora 1,2 milioni di nuove infezioni nel mondo e 570mila morti per malattie correlate all'Aids, la maggior parte nell'Africa subsahariana. "Esistono terapie e strumenti efficaci di prevenzione che consentono di vivere a lungo, ma i risultati dipendono dalla capacità di renderli accessibili. Se vengono meno le risorse, il pericolo è una drammatica ripresa dell'epidemia". Lo denuncia Stefano Vella, infettivologo e ricercatore italiano, portavoce in Italia di Friends of the Global Fund Europe alla vigilia della Giornata mondiale contro l'Aids del primo dicembre.

I farmaci a lunga durata d'azione rappresentano una delle innovazioni più importanti degli ultimi anni nella prevenzione dell'Hiv. "Offrono una protezione efficace con somministrazioni iniettive semestrali, aiutando a superare le difficoltà legate all'assunzione quotidiana. Per ridurre le nuove infezioni servono però prezzi accessibili, disponibilità dei prodotti e servizi capaci di raggiungere le persone più esposte". Grazie agli investimenti fatti, il Fondo globale ha contribuito a salvare 72 milioni di vite dal 2002. Tra il 2002 e il 2025, le nuove infezioni da Hiv sono diminuite del 64% e le morti per Aids del 77%. Ma anche l'Italia, come altri Paesi, "ha annunciato un contributo di 150 milioni al Fondo globale per il triennio 2026-2028, rispetto ai 185 milioni del triennio precedente. Chiediamo che nei prossimi tre anni questo impegno venga integrato con risorse aggiuntive", afferma Vella. Ben venga, invece, la proposta di legge alla Camera sulle malattie sessualmente trasmissibili presentata da mauro d'Attis, "ma chiediamo una pronta approvazione".

Intanto il Global Fund annuncia un importante traguardo: le prime forniture al mondo del farmaco generico lenacapavir, una forma di profilassi pre-esposizione (PrEP) sono arrivate in Zambia mentre nei prossimi giorni è attesa un'ulteriore fornitura in Uganda, segnando un'espansione senza precedenti nell'accesso alla prevenzione dell'Hiv in contesti a basso reddito. (ANSA).

