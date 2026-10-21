(ANSA) - ROMA, 21 OTT - In Italia la miopia interessa circa una persona su quattro e oltre due milioni di bambini e adolescenti tra i 5 e 19 anni. Un fenomeno in forte crescita a causa dell'uso prolungato di smartphone, tablet e computer e di una minore attività all'aria aperta. L'esordio precoce comporta un aumento delle forme più gravi e del rischio di complicanze oculari nell'età adulta. Per affrontare questo problema di salute pubblica, l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma attiva nella sede di Palidoro il primo ambulatorio dedicato esclusivamente alla miopia all'interno di un ospedale pediatrico italiano. Il nuovo servizio permetterà di seguire nel tempo i giovani pazienti con percorsi specialistici personalizzati e interventi mirati a rallentare la progressione del difetto visivo.

Sarà garantita una presa in carico specialistica e continuativa dei bambini e degli adolescenti miopi, per individuare i casi a maggior rischio di progressione e adottare le strategie più appropriate per rallentarla. I controlli, con cadenza semestrale o annuale, saranno programmati sulla base dell'età del paziente, della velocità di progressione della miopia e della presenza di eventuali fattori di rischio.

Attraverso esami diagnostici specifici sarà possibile seguire nel tempo l'evoluzione del difetto visivo e valutare, caso per caso, le opzioni terapeutiche disponibili. Accanto alla tradizionale correzione con occhiali o lenti a contatto, oggi esistono infatti trattamenti farmacologici e soluzioni ottiche specifiche che, secondo le evidenze scientifiche, possono rallentare la progressione della miopia in una percentuale significativa dei pazienti. L'obiettivo non è eliminare un difetto visivo già presente, ma limitarne l'aggravamento durante la crescita e ridurre il rischio di sviluppare miopie di grado elevato, associate a maggiori complicanze nell'età adulta. Il nuovo servizio contribuirà inoltre alla raccolta sistematica di informazioni cliniche ed epidemiologiche.

"La miopia non è soltanto un difetto della vista da correggere con gli occhiali, ma una condizione che può avere conseguenze importanti sulla salute degli occhi in età adulta - spiega Luca Buzzonetti, responsabile dell'Unità operativa complessa di Oculistica del Bambino Gesù -. Intervenire durante l'infanzia per rallentarne la progressione significa proteggere la vista degli adulti di domani". (ANSA).

