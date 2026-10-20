(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - Un laboratorio avveniristico, attrezzato con tecnologie all'avanguardia per l'analisi avanzata di cellule cerebrali umane ottenute differenziando cellule staminali riprogrammate a partire da cellule della cute dei pazienti. Sarà realizzato all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer grazie alla Fondazione Cr Firenze, che donerà l'intero equipaggiamento di un nuovo Laboratorio di neurofisiologia sperimentale per un valore di quasi 2 milioni.

L'accordo per la donazione è stato firmato oggi alla presenza di Federico Gelli, direttore generale Aou Meyer Irccs, e Bernabò Bocca, presidente della Fondazione Cr Firenze. Il nuovo laboratorio, si spiega in una nota, la cui realizzazione sarà ultimata entro i primi mesi del 2027, consentirà di implementare gli studi avviati grazie a una prima donazione della Fondazione Cr Firenze, che aveva finanziato il progetto Human Brain Optical Mapping per il triennio 2021-2023.

Le attrezzature con tecnologie all'avanguardia consentiranno di studiare i meccanismi fisiopatologici attraverso cui le varianti genetiche identificate nei pazienti sono alla base della patologia. Impiegando cellule del tutto analoghe a quelle presenti nel cervello dei pazienti - ma coltivate in laboratorio a partire da cellule staminali - gli studi condotti nel nuovo laboratorio permetteranno anche di testare, ove possibile, l'efficacia in vitro di nuove terapie di precisione. Il core della dotazione comprenderà uno strumento per registrazioni elettrofisiologiche automatizzate su otto cellule in contemporanea, un sistema per registrazioni elettrofisiologiche manuali, ideale per indagini più precise sui segnali della singola cellula e una piattaforma per mappare l'attività elettrica dell'intera rete neurale. A questi si aggiungerà un microscopio dedicato a monitorare la corretta crescita delle reti stesse e uno strumento per analisi multiomiche integrate con cui, studiando in simultanea l'Rna e le proteine prodotte, sarà possibile comprendere i meccanismi fisiologici di base delle cellule studiate e i motivi per cui si ammalano.

Per Federico Gelli, direttore generale Aou Meyer Irccs, "questo nuovo laboratorio si candida a diventare un punto di riferimento per i ricercatori attivi nello studio dei modelli cellulari e apre, grazie a questo, nuove possibilità terapeutiche per la cura di alcune gravi patologie del sistema nervoso. Per questo ringraziamo la Fondazione Cr Firenze, che oggi torna a garantire un importante sostegno all'avanzamento tecnologico del Meyer". "Con questa donazione proseguiamo un percorso di collaborazione con il Meyer avviato da tanti anni - afferma Bernabò Bocca Presidente di Fondazione Cr Firenze -. La Fondazione crede nella ricerca e nei progressi che compie la medicina di precisione. La nostra attività è da sempre concentrata sulle infrastrutture innovative e sulle persone della ricerca: sostenere questo laboratorio significa investire nelle competenze del Meyer e nella possibilità di offrire, in futuro, risposte migliori ai bambini e alle loro famiglie".

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