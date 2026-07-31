(ANSA) - BARI, 31 LUG - Ha iniziato ad accorgersi che la vista peggiorava progressivamente, leggere era difficile e il campo visivo si restringeva sempre di più. A causare i disturbi a un uomo di 82 anni era un tumore, un adenoma benigno dell'ipofisi di oltre due centimetri che, crescendo alla base del cranio, comprimeva il punto in cui si incrociano i due nervi ottici. Per questo l'anziano è stato sottoposto con successo a un intervento di neurochirurgia mini-invasiva al Policlinico di Bari attraverso un approccio endoscopico endonasale. La tecnica consente di raggiungere l'ipofisi passando attraverso le cavità nasali, senza incisioni esterne, grazie all'impiego di una telecamera ad alta definizione e di strumenti chirurgici dedicati.

L'intervento, spiega il presidio universitario-sanitario in una nota, è stato pianificato con sistemi di neuro navigazione ed è stato supportato da un innovativo sistema di ecografia intraoperatoria dedicato alla neurochirurgia, sviluppato nell'ambito delle attività di ricerca. Il dispositivo consente di orientare con maggiore precisione il chirurgo durante l'intervento e di verificare l'estensione dell'asportazione nei casi in cui le caratteristiche del tumore permettono una buona visualizzazione ecografica.

Dopo l'intervento il paziente è rimasto ricoverato per alcuni giorni per il monitoraggio post-operatorio. Il decorso è stato regolare e i controlli hanno documentato la completa decompressione delle vie ottiche e il recupero della funzione visiva. (ANSA).

