(ANSA) - TORINO, 28 SET - Quattro settori specialistici dedicati, multispecialistico, allergologia, malattie infettive e immunoreumatologia, 23 spazi medici, 16 posti letto di degenza, tre sale d'attesa, 20 servizi igienici e due tisanerie, per un totale di oltre 1.200 metri quadri: sono i nuovi spazi del day hospital pediatrico multispecialistico dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, che riunisce e valorizza le attività cliniche di tre importanti strutture del nosocomio, pediatria specialistica universitaria, pediatria e infettivologia pediatrica.

L'intervento, con spazi riorganizzati per ottimizzare i flussi assistenziali e la fruizione dei percorsi e con un'architettura a misura di bambino con una grafica basata sul ciclo delle stagioni, è stato realizzato grazie ad Adisco Sezione Piemonte, che lo ha finanziato con circa 1.280.000 euro, a Intesa Sanpaolo (1.150.000 euro) e Fondazione Compagnia di San Paolo (oltre 500mila euro). Alla base del progetto, il principio cardine di Adisco, ossia trasformare gli spazi ospedalieri in luoghi che curano. Elemento qualificante è proprio la concezione dei corridoi centrali, intesi come veri e propri percorsi narrativi e sensoriali che fanno sentite i piccoli pazienti in un ambiente sereno secondo il principio dell'umanizzazione ospedaliera. (ANSA).

