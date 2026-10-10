È in corso questa mattina, presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, l'esercitazione annuale per la gestione di una maxi emergenza con l'attivazione del Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso di Feriti. Lo scenario simulato prevede il crollo improvviso di una struttura residenziale, con numerose persone coinvolte e traumatizzate.

L'esercitazione rappresenta un vero e proprio stress test finalizzato a verificare sul campo la capacità dell'ospedale di attivare e mettere in funzione, in condizioni di forte pressione, procedure, risorse e meccanismi di coordinamento previsti per fronteggiare un improvviso afflusso di pazienti.

I feriti, interpretati da volontari della Croce Rossa Italiana e truccati da professionisti per rendere la simulazione il più realistica possibile, vengono trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso del San Camillo.

L'esercitazione coinvolge il personale dell'Azienda e si svolge con il supporto di AresS 118, forze dell'ordine e servizi di vigilanza interna dell'Ospedale. L'obiettivo è verificare la capacità del San Camillo di rispondere in modo tempestivo, coordinato ed efficace a un evento complesso, mettendo alla prova non solo le procedure di emergenza, ma anche il coordinamento tra i diversi professionisti, servizi e strutture coinvolti nella gestione della maxi emergenza.

Lo stress test consentirà di verificare l'effettiva funzionalità del piano, individuando eventuali criticità e consolidando le procedure da adottare in caso di una reale emergenza. (ANSA).

