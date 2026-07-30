(ANSA) - ROMA, 30 LUG - All'ospedale Santa Rosa di Viterbo arriva uno speciale navigatore computerizzato dedicato alla chirurgia protesica di anca e ginocchio. L'apparecchiatura, acquisita in noleggio dalla Asl di Viterbo con un investimento di 280mila euro, sarà utilizzata dall'équipe dell'unità operativa di Ortopedia e traumatologia diretta da Fabrizio Lucarini. Lo stesso sistema sarà installato, a partire dal mese di ottobre, anche nell'ospedale di Tarquinia. Si tratta di una delle tecnologie più avanzate oggi disponibili per la chirurgia protesica. Infatti, attraverso un sistema di navigazione computerizzata, assiste il chirurgo durante tutte le fasi dell'intervento, fornendo in tempo reale informazioni estremamente precise sull'anatomia del paziente e sul corretto posizionamento delle componenti protesiche, consentendo di ottimizzare gli interventi di sostituzione dell'anca e del ginocchio, e migliorando l'allineamento degli impianti e personalizzando l'intervento sulle caratteristiche anatomiche di ciascun paziente. "La navigazione computerizzata ci consente di eseguire interventi con un livello di precisione ancora più elevato rispetto alle tecniche tradizionali - spiega Fabrizio Lucarini, direttore dell'unità operativa di Ortopedia e traumatologia -. Il sistema ci permette di adattare il posizionamento della protesi alle caratteristiche anatomiche di ogni paziente". Il direttore generale Asl Viterbo, Egisto Bianconi, ha definito il navigatore: "Una innovazione tecnologica che rappresenta uno degli strumenti più importanti per migliorare la qualità dell'assistenza e la sicurezza delle cure"- "Con questo investimento - sottolinea -, continuiamo il percorso di ammodernamento delle nostre sale operatorie, mettendo a disposizione dei professionisti tecnologie sempre più avanzate e offrendo ai cittadini della Tuscia la possibilità di accedere, direttamente sul territorio, a prestazioni chirurgiche di elevata qualità". (ANSA).

