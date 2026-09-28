(ANSA) - MILANO, 28 SET - Milano diventa per cinque giorni punto di riferimento internazionale per la ricerca e la prevenzione del diabete e dell'obesità. Ha preso il via al MiCo il 62mo Congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), che fino al 2 ottobre riunisce nel capoluogo lombardo esperti e ricercatori del settore.

In occasione dell'appuntamento, l'azienda farmaceutica Novo ha promosso con il messaggio 'Lasting health starts now' un programma di iniziative che porta i temi della prevenzione e della salute anche fuori dagli spazi congressuali, coinvolgendo direttamente i cittadini. Dal 28 settembre al 2 ottobre, nella Food Hall del CityLife Shopping District, sarà infatti possibile sottoporsi gratuitamente a screening cardiometabolici.

Controlli della durata di circa otto minuti permetteranno di verificare alcuni indicatori legati alla salute, tra cui pressione arteriosa, stato di forma e invecchiamento cellulare.

Giovedì 1 ottobre, alle 7, da piazza Burri partirà inoltre la 21ma edizione della 5K@EASD, aperta per la prima volta a tutta la popolazione, con una corsa di cinque chilometri e una camminata guidata di 2,5 chilometri. (ANSA).

