(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Partita in tutta Italia la certificazione 'One Health' delle organizzazioni che adottano azioni per la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente. In pochi giorni già una decina di strutture, attive sull'intero territorio nazionale, hanno ricevuto l'accreditamento da parte di One Health Foundation, la Fondazione che in Italia promuove l'approccio 'Una Salute Globale'. La consegna dei primi attestati è avvenuta oggi al Ministero della Salute durante un convegno promosso in occasione della Giornata Mondiale One Health del prossimo 3 novembre.

"La One Health va tradotta in scelte. Con tre passaggi: riconoscere ciò che le organizzazioni fanno davvero, assumere impegni comuni con chi governa e gestisce la sanità, ascoltare le nuove generazioni prima di disegnare la prevenzione di domani. Oggi li compiamo tutti e tre - dichiara la presidente Rossana Berardi -. La certificazione è un impegno da documentare, verificare e far crescere. I protocolli non sono un punto di arrivo, ma responsabilità da trasformare in progetti misurabili. E la voce dei ragazzi deve diventare il punto di partenza".

La certificazione di One Health Foundation prevede tre livelli e le candidature sono state valutate da un Board scientifico indipendente. Un gruppo multidisciplinare di esperti ha verificato il rispetto di determinati requisiti. La certificazione "aiuta a trasformare il principio One Health in un impegno concreto e riconoscibile - sostiene Roberto Papa, responsabile Metodologia di One Health Foundation -. Si pone l'obiettivo duplice di permettere ai cittadini di individuare le organizzazioni che lavorano in questa direzione. Le strutture possono invece dimostrare, attraverso azioni documentate, ciò che stanno facendo. Dopo alcuni mesi di lavoro oggi consegniamo le certificazioni Oriented di primo livello che devono soddisfare quattordici requisiti precisi. Sono già arrivate altre richieste di accreditamento. Si vuole creare una rete di strutture che condividono lo stesso approccio One Health e siano pronte a collaborare fra di loro".

Siglati oggi anche due protocolli d'intesa: con il ministero della Salute con Giovanni Leonardi, direttore del Dipartimento della Salute umana, animale e dell'ecosistema, e con la Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) col suo presidente Giuseppe Quintavalle. (ANSA).

