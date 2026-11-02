(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Esami del Psa a costo zero, prestazioni a tariffe sociali agevolate e un numero verde per ricevere informazioni e prenotare le visite. E ancora: screening gratuiti e attività di sensibilizzazione. Sono alcune delle iniziative della campagna "Novembre Azzurro. A chi lo dici?" promossa dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico in occasione del mese internazionale dedicato alla salute maschile. Un programma che affianca all'offerta sanitaria appuntamenti sul territorio, per incoraggiare gli uomini a informarsi e a non rimandare i controlli.

Il Policlinico Campus Bio-Medico, si legge in una nota, metterà a disposizione 100 esami gratuiti del Psa nell'ambito del programma dedicato alla diagnosi precoce del tumore della prostata e 25 visite reumatologiche, oltre a pacchetti di prevenzione e prestazioni a tariffe sociali agevolate in diverse discipline. Per informazioni sarà attivo il numero verde 800.93.13.43, mentre la pagina web dedicata raccoglierà l'offerta sanitaria completa e gli appuntamenti del mese.

"Con Novembre Azzurro vogliamo aiutare gli uomini a prendersi cura della propria salute con maggiore consapevolezza e continuità", ha affermato l'Amministratore Delegato e Direttore Generale del Policlinico Campus Bio-Medico Paolo Sormani. Nel nostro Paese il cancro della prostata resta il tumore più diffuso tra la popolazione maschile. Secondo un recente studio dell'Associazione italiana registri tumori (Airtum), pubblicato a febbraio 2026 sulla rivista Cancer Epidemiology, nel 2025 sono stati stimati circa 31.200 nuovi casi, mentre oltre 485.000 uomini convivono già con questa patologia. Fondamentale è la diagnosi precoce: la sopravvivenza a 5 anni dall'accertamento si attesta infatti intorno al 92% per fare un controllo".

"La visita urologica è un'occasione per valutare la salute dell'uomo nelle diverse fasi della vita e individuare i controlli più adatti in base all'età, alla familiarità e alla storia personale", ha spiegato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Urologia del Policlinico Rocco Papalia.

I controlli, poi, entrano anche al cinema Barberini di Roma, dove in una giornata dedicata nel corso del mese, tutti gli uomini che acquisteranno un biglietto per vedere un film potranno effettuare gratuitamente un esame del Psa presso il vicino Campus Bio-Medico Porta Pinciana-Medical Center. Anche lo sport sarà parte della campagna, con iniziative di screening e sensibilizzazione in collaborazione con la squadra di calcio dell'Ostiamare (serie C), di cui il Policlinico è Official Medical Partner. (ANSA).

