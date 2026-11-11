C'è chi sbuffa, chi si innervosisce, chi è in allarme e chi non sa bene cosa fare. E poi c'è chi, ma è una minoranza, a sorpresa scopre una sensazione diversa: quella di sentirsi più leggero senza il cellulare sempre vicino. L'allarme bomba e l'evacuazione repentina delle scuole hanno lasciato molti studenti senza la possibilità di recuperare i propri oggetti personali, tra cui i cellulari, rimasti in classe.

Una giornata lontano dallo schermo, senza poter controllare notifiche, messaggi e social è stata un'esperienza insolita, soprattutto per una generazione abituata ad avere il telefono sempre a portata di mano, spesso sin dalla quinta elementare, nonostante i consigli di pediatri, psicologi e neuropsichiatri.

Manca lo smartphone, e per molti manca soprattutto quel piccolo appuntamento quotidiano con la chat di classe. "Mio figlio sbraita, si sente annoiato. Gli mancano le conversazioni nella chat di classe, le battute con gli amici, le chiacchiere che aiutano a scaricare la tensione della giornata", racconta il papà di un undicenne romano. Per altri prevale il nervosismo: "Sta vivendo una sensazione di disagio, direi quasi di allarme, più per il cellulare che per la bomba. Mi ha detto: come faccio? Quando lo riprendo?", spiega la mamma di Emma, che frequenta la seconda media. Per alcuni ha ingenerato addirittura una sorta di senso di colpa per averlo lasciato incustodito: "volevo rientrare a prenderlo e me lo hanno impedito. E se non lo ritrovo?", confessa Ettore, di 12 anni.

Pochissimi raccontano una sorta di sorpresa, quasi un senso di liberazione per una pausa inattesa. "Non mi capitava da anni di disconnettermi improvvisamente per tutte queste ore. Senza il telefono non arrivano notifiche, non devo controllare continuamente lo schermo per rispondere subito. Tutto sommato non si sta male", rivela Chiara, 14 anni, che frequenta la terza media.

"Abbiamo ricevuto oggi diverse chiamate al nostro numero verde per le Dipendenze Tecnologiche da parte di genitori che volevano consigli per affrontare l'angoscia dei loro figli, che avevano dovuto lasciare il cellulare e non sapevano quando lo avrebbero recuperato. Sono stati presi dall'ansia, volevano rientrare a prendere il cellulare ma giustamente gli è stato vietato". A spiegare uno degli aspetti dell'allarme bomba che ha interessato le scuole italiane è Giuseppe Lavenia, fondatore dell'Associazione Di.Te. e docente di Psicologia delle dipendenze tecnologiche presso l'Università Politecnica delle Marche.

Trascorrere all'improvviso un giorno senza smartphone diventa così un piccolo esperimento involontario. "Per alcuni ragazzi il telefono è soprattutto un collegamento con gli altri o un passatempo irrinunciabile, ma per altri è un vero e proprio ansiolitico. In questo caso significa che è già in atto una forma di rapporto di dipendenza. In parte ne siamo responsabili perché, come adulti, abbiamo trasmesso loro l'illusione che con il telefono vicino si è al sicuro perché si è rintracciabili.

Quindi, se non lo si ha, ci si sente subito più vulnerabili", precisa Lavenia. L'esperto estende poi la riflessione all'opportunità di portare i dispositivi con sé sin da piccoli. "Non dimentichiamoci che gli studenti hanno lasciato a scuola un oggetto che non dovrebbero proprio avere in classe prima dei 14 anni e, secondo studi scientifici, prima di quell'età non dovrebbero possedere affatto".

Certo è, conclude, che "questa interruzione forzata, nata da una situazione di emergenza, finisce per sollevare una domanda: quanto questi bambini 'digitalmente modificati' sono davvero capaci di stare senza essere sempre connessi?". (ANSA).

